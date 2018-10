«Ростелеком» начал модернизацию оптической сети связи в многоэтажных домах Пензы Связь и ИТ

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» начали устанавливать новые коммутаторы с гигабитными портами доступа в интернет в многоэтажных домах Пензы.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», монтаж данного оборудования производится по запросу клиентов, которые желают подключить тарифный план «Игровой» с максимальной скоростью передачи данных.

«Уже установлено 55 новых коммутаторов, из них 31 — в домах, куда «Ростелеком» пришел в качестве провайдера впервые. С июля 2018 года при строительстве оптической сети в новостройках Пензы оператор использует оборудование только с гигабитными портами», — пояснили в компании.

Комментируя модернизацию оптической сети связи, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов напомнил, что три года назад для поклонников онлайн-сражений был разработан тарифный план «Игровой», который постоянно совершенствуется.

«Уникальные опции, бонусы и эксклюзивные преимущества теперь могут получить не только «танкисты» [любители World of Tanks], но и «моряки» [в игре World of Warships], и «летчики» [World of Warplanes], и поклонники «Фогейм». А сверхскоростной интернет и минимальный пинг помогут нашим абонентам достигать еще более высоких результатов в сетевых играх», — пояснил он.

Согласно условиям тарифного плана «Игровой», с которыми можно ознакомиться на сайте оператора, в играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты «Ростелекома» автоматически получают премиум-аккаунт, который обеспечивает дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

При активации опции «Игры Wargaming» пользователи получают танки VIII уровня T-44-100 (Р) с навыком «Боевое братство», премиум-крейсер VI уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков и эксклюзивный истребитель VII уровня — Як-3Т со скоростью до 650 км/ч.