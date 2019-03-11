«МегаФон» обновил тарифную линейку «Включайся» Связь и ИТ

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. «МегаФон» предложил абонентам, в том числе проживающим в Пензенской области, оценить возможности обновленной тарифной линейки «Включайся».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее рамках запущены тарифы — «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

«Тариф-конструктор «Включайся! Выбирай» позволяет клиенту в один клик формировать индивидуальные условия и самостоятельно определять необходимое количество интернет-трафика, минут и SMS. Используя его, абонент может получить доступ к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что предложение «Включайся! Смотри» включает в себя подписку на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 каналам, популярным российским и зарубежным сериалам, а также фильмотеке из более чем 1,5 тыс. кинокартин.

«Тариф «Включайся! Премиум» предусматривает безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах «ЛитРес», «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание и доступ к «МегаФон ТВ», — пояснили в отделении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что с 11 марта абонентам новой линейки «Включайся» доступен кэшбэк, благодаря которому будет возвращаться 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и за услуги международного роуминга.

«Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов — киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», — уточнили в компании.

Комментируя нововведения, коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон обратил внимание на то, что кэшбэк очень востребован среди пользователей банковских карт и финансовых услуг.

«Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь. Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных «МегаФон» предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» — настоящий бестселлер. Сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн. человек по всей стране», — сказал он.