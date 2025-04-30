Пензенская делегация приняла участие в I Форуме регионов государств – участников СНГ в Ташкенте Общество

Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области приняла участие в I Форуме регионов государств – участников СНГ, который прошел в Ташкенте.

Фото: Pnzreg.ru

«Большая честь и ответственность для пензенской делегации присутствовать на I Форуме регионов государств – участников СНГ, который [...] состоялся в Ташкенте впервые в истории Содружества. Форум собрал руководителей государственных органов власти девяти стран. Пензенская область как субъект РФ приглашена не просто так — нас хорошо знают в СНГ. Мы выстроили успешное торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном, Беларусью, Таджикистаном, Узбекистаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 29 апреля.

Он отметил, что товарооборот только с Узбекистаном и Белоруссией за прошлый год увеличился на треть.

«Сейчас общая цель двусторонних отношений — создание промышленных коопераций, которые откроют новые возможности для развития наших предприятий», — подчеркнул глава региона.

«Развиваем также гуманитарное и культурное сотрудничество. Молодежь из стран СНГ охотно выбирает пензенские вузы, многие выпускники остаются у нас жить и работать. Пензенский регион делом доказывает свою надежность, с нашим мнением считаются. Наш настрой — самое тесное сотрудничество», — добавил Олег Мельниченко.