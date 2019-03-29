«Полет» расширил сотрудничество с «МегаФоном» Связь и ИТ

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Промышленно-коммерческая фирма «Полет», осуществляющая деятельность в Пензенской области, расширила сотрудничество с «МегаФоном».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», фиксированной связью и интернетом «Полет» пользуется с августа 2018 года — на этапе запуска проекта оператор проложил к корпусам предприятия волоконно-оптическую линию связи, также обеспечив возможность использования резервного канала по технологии WiMax.

В телекоммуникационной компании добавили, что фирма начала использовать голосовую мобильную связь — по состоянию на март 2019-го ею обеспечены более 20 ведущих сотрудников.

«Специалисты лаборатории ПКФ «Полет», которая базируется в Пензенском государственном университете, тестируют «Деловое облако» — услугу, позволяющую удаленно работать с информацией и обеспечивать ей максимальную степень защиты, что актуально для фирмы, выполняющей заказы ОАО «РЖД» и предприятий военно-промышленного комплекса», — отметили в отделении.

В пресс-службе пояснили, что облачная платформа для бизнеса на базе Mail.ru Cloud Solutions представляет собой готовую инфраструктуру для создания и развертывания высоконагруженных масштабируемых приложений.

«На одной платформе собраны сервисы для IT-компаний, необходимые на всем жизненном цикле приложений: виртуальные машины и дисковые хранилища, объединенные в любые сетевые конфигурации; готовые модули для разработчиков — базы данных MongoDB, MySQL и другие, Big Data — Hadoop и Spark, контейнеры Kubernates, графические ускорители и прочие», — сказали в «МегаФоне».