EN
13:40:46 Пятница, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Полет» расширил сотрудничество с «МегаФоном»

11:40 | 29.03.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Промышленно-коммерческая фирма «Полет», осуществляющая деятельность в Пензенской области, расширила сотрудничество с «МегаФоном».

«Полет» расширил сотрудничество с «МегаФоном»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», фиксированной связью и интернетом «Полет» пользуется с августа 2018 года — на этапе запуска проекта оператор проложил к корпусам предприятия волоконно-оптическую линию связи, также обеспечив возможность использования резервного канала по технологии WiMax.

В телекоммуникационной компании добавили, что фирма начала использовать голосовую мобильную связь — по состоянию на март 2019-го ею обеспечены более 20 ведущих сотрудников.

«Специалисты лаборатории ПКФ «Полет», которая базируется в Пензенском государственном университете, тестируют «Деловое облако» — услугу, позволяющую удаленно работать с информацией и обеспечивать ей максимальную степень защиты, что актуально для фирмы, выполняющей заказы ОАО «РЖД» и предприятий военно-промышленного комплекса», — отметили в отделении.

В пресс-службе пояснили, что облачная платформа для бизнеса на базе Mail.ru Cloud Solutions представляет собой готовую инфраструктуру для создания и развертывания высоконагруженных масштабируемых приложений.

«На одной платформе собраны сервисы для IT-компаний, необходимые на всем жизненном цикле приложений: виртуальные машины и дисковые хранилища, объединенные в любые сетевые конфигурации; готовые модули для разработчиков — базы данных MongoDB, MySQL и другие, Big Data — Hadoop и Spark, контейнеры Kubernates, графические ускорители и прочие», — сказали в «МегаФоне».

Загрузка...
Читайте также
Ущерб от экономических преступлений в Пензенской области превысил 400 млн. рублей Новую улицу в Заре решено назвать в честь краеведа Вячеслава Година
МУП по очистке города терпит убытки из-за отлова бродячих животных в Пензе В Иссинском районе женщина выбралась из горящего дома, ее зять погиб
Лидин рассказал, зачем Белозерцев улетел в Москву Реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе планируется начать в 2020 году
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама