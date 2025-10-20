«Ростелеком» организовал общедоступный Wi-Fi в администрации Пензы Связь и ИТ

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. «Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» в администрации Пензы на площади Маршала Жукова, беспроводные точки доступа заработали на всех пяти этажах здания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты компании развернули выделенные каналы связи и установили телеком-оборудование. Бесплатно подключиться к Wi-Fi могут и сотрудники администрации, и посетители. Вход в интернет возможен после авторизации через SMS с кодом. На каждом этаже одновременно в сети могут находиться до 50 пользователей, а скорость соединения — 100 Мбит/с — пропорционально распределяется между зарегистрированными устройствами», — сказано в пресс-релизе.

Как уточнил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, в здании мэрии провайдер установил 21 точку доступа.

«Наши специалисты реализовали проект за полторы недели. Первые дни работы сервиса подтверждают его востребованность: ежедневно фиксируется около 200 регистраций», — отметил он.

В свою очередь глава Пензы Олег Денисов обратил внимание на то, что Wi-Fi в здании администрации значительно облегчает гражданам доступ к веб-ресурсам.

«Многие процедуры сейчас проходят онлайн. Стабильный Wi-Fi упрощает предоставление муниципальных услуг и обеспечивает комфортное пребывание посетителей в здании. К тому же мы регулярно проводим важные встречи и мероприятия, в том числе с представителями прессы, которым необходим надежный и быстрый интернет для оперативного освещения событий», — сказал Олег Денисов, слова которого приводятся в пресс-релизе.