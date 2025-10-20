21:02:12 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» организовал общедоступный Wi-Fi в администрации Пензы

13:19 | 20.10.2025 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. «Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» в администрации Пензы на площади Маршала Жукова, беспроводные точки доступа заработали на всех пяти этажах здания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» организовал общедоступный Wi-Fi в администрации Пензы

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты компании развернули выделенные каналы связи и установили телеком-оборудование. Бесплатно подключиться к Wi-Fi могут и сотрудники администрации, и посетители. Вход в интернет возможен после авторизации через SMS с кодом. На каждом этаже одновременно в сети могут находиться до 50 пользователей, а скорость соединения — 100 Мбит/с — пропорционально распределяется между зарегистрированными устройствами», — сказано в пресс-релизе.

Как уточнил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, в здании мэрии провайдер установил 21 точку доступа.

«Наши специалисты реализовали проект за полторы недели. Первые дни работы сервиса подтверждают его востребованность: ежедневно фиксируется около 200 регистраций», — отметил он.

В свою очередь глава Пензы Олег Денисов обратил внимание на то, что Wi-Fi в здании администрации значительно облегчает гражданам доступ к веб-ресурсам.

«Многие процедуры сейчас проходят онлайн. Стабильный Wi-Fi упрощает предоставление муниципальных услуг и обеспечивает комфортное пребывание посетителей в здании. К тому же мы регулярно проводим важные встречи и мероприятия, в том числе с представителями прессы, которым необходим надежный и быстрый интернет для оперативного освещения событий», — сказал Олег Денисов, слова которого приводятся в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама