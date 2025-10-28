18:19:13 Вторник, 28 октября
В Пензе более 500 предприятий торговли, общепита и сферы услуг отчитались о предоставлении Wi-Fi посетителям

11:13 | 28.10.2025 | Связь и ИТ

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. Руководство более 500 предприятий торговли, общепита и сферы услуг представило в администрацию Пензы информацию об оборудовании точек доступа Wi-Fi, чтобы у посетителей была возможность бесплатно пользоваться интернетом. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе более 500 предприятий торговли, общепита и сферы услуг отчитались о предоставлении Wi-Fi посетителям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Отмечается, что бесплатный Wi-Fi есть в торговых центрах «Пассаж», «Высшая лига», «Красные холмы», «СаниМарт», «Гостиный двор», «Арбат», «Ритэйл Парк», «Коллаж», «Квадрат», «Салют», «Проспект», «Квартал», «Премьера», «Маяк», «Южный», «Тепличный», «Гидростроевский», «Семейный» и других.

Кроме того, точки доступа Wi-Fi установлены в «Моей родне», «Векторе», на базах «О’РЭХТ» и «Сантрек», в магазине «Лемана Про» и других торговых организациях по продаже стройматериалов и товаров для дома.

Также беспроводной интернет доступен на крытых торговых площадках Центрального рынка.

Помимо этого, о предоставлении возможности подключения к бесплатному Wi-Fi заявили представители сетевых предприятий общепита, некоторых ресторанов и банков.

В ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в минувший понедельник, 27 октября, глава города Олег Денисов поручил проверить возможность использования интернета в тех объектах, которые отчитались о проведенной работе.


