В жилом комплексе «Тимирязевский» в Пензе заработал «Ростелеком Ключ»

16:36 | 28.10.2025 | Связь и ИТ

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. «Ростелеком» оборудовал жилой комплекс «Тимирязевский» в Пензе умными домофонами, камерами наблюдения, а также системой контроля и управления доступом (СКУД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты провайдера еще на этапе сдачи жилья провели в здание оптический кабель, смонтировали и настроили оборудование. Умные домофоны с функцией видеовызова установлены на входах в дом и центральных воротах жилого комплекса. Дополнительные датчики открытия предусмотрены на запасном выходе из многоэтажки, в помещении для хранения велосипедов и колясок, а также на площадке для сбора твердых бытовых отходов. По периметру комплекса и внутри лифтов установлено 13 камер наблюдения. Управлять сервисами можно в мобильном приложении «Ростелеком Ключ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что записи размещенных на панелях домофонов камер, которые фиксируют происходящее перед подъездом и входом на закрытую территорию, хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» 30 дней.

«Безопасность в многоэтажке также поддерживается системами контроля и управления доступом, которые ограничивают проход посторонних в нежилые помещения жилого комплекса. Открытие дверей, оснащенных СКУД, осуществляется двумя способами: через мобильное приложение или ключом, выданным жителям», — поясняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, при заселении в ЖК «Тимирязевский» жильцы могут сразу подключить высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение Wink, а также пользоваться интеллектуальными сервисами для управления общей территорией дома.

«Многие хотят, чтобы во дворе и в подъездах не было посторонних, а территория всегда оставалась чистой. «Ростелеком Ключ» помогает добиться этого без особых усилий», — подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор ООО «Специализированный застройщик СУ-11» Дмитрий Дементьев, обратил внимание на то, что «Тимирязевский» — первый дом, в котором компания стала использовать смарт-технологии от «Ростелекома».

«Они позволили закрыть от посторонних уличные и внутренние пространства жилого комплекса. Провайдер помог организовать и регулируемый въезд на участок, где расположены офисы коммерческих организаций. Задача решена при помощи умного шлагбаума, открыть который могут только владельцы офисов, используя мобильное приложение. Такой вариант удобен и для бизнеса, и для управляющей компании — ей легче поддерживать порядок на территории», — сказал Дмитрий Дементьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.


