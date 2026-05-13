МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка Связь и ИТ

Кузнецк, 13 мая 2026. PenzaNews. МТС установила новые базовые станции на выездах из города Кузнецка Пензенской области, благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на модернизированных участках сети выросла в среднем более чем на 30%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Фото: пресс-служба МТС

В нем уточняется, что строительство новых базовых станций позволило расширить покрытие сети на улице 1-й Бутурлинской, которая ведет в поселок Бутурлинка.

«Модернизация оборудования была проведена на Московском шоссе, которое является частью федеральной трассы М5 и связывает несколько регионов страны. На северо-западном выезде из города новая базовая станция обеспечивает высокоскоростной интернет и устойчивую голосовую связь по всей улице Степной», — добавляется в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, через Кузнецк проходят важные логистические маршруты в другие регионы.

«Мы регулярно обновляем сеть МТС, но сейчас акцентированно обновили телеком-оборудование в направлениях въезда и выезда из города, поскольку видим рост дорожного трафика, который напрямую связан с нагрузкой на мобильный и интернет-трафик сетей. Всегда необходимо своевременно достраивать и обновлять сеть, чтобы покрытие на трассах было бесшовным, а скорость загрузки позволяла не только строить маршрут, но и пользоваться в пути любыми полезными цифровыми сервисами», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.