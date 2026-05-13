МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка
Кузнецк, 13 мая 2026. PenzaNews. МТС установила новые базовые станции на выездах из города Кузнецка Пензенской области, благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на модернизированных участках сети выросла в среднем более чем на 30%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.
Фото: пресс-служба МТС
В нем уточняется, что строительство новых базовых станций позволило расширить покрытие сети на улице 1-й Бутурлинской, которая ведет в поселок Бутурлинка.
«Модернизация оборудования была проведена на Московском шоссе, которое является частью федеральной трассы М5 и связывает несколько регионов страны. На северо-западном выезде из города новая базовая станция обеспечивает высокоскоростной интернет и устойчивую голосовую связь по всей улице Степной», — добавляется в тексте.
Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, через Кузнецк проходят важные логистические маршруты в другие регионы.
«Мы регулярно обновляем сеть МТС, но сейчас акцентированно обновили телеком-оборудование в направлениях въезда и выезда из города, поскольку видим рост дорожного трафика, который напрямую связан с нагрузкой на мобильный и интернет-трафик сетей. Всегда необходимо своевременно достраивать и обновлять сеть, чтобы покрытие на трассах было бесшовным, а скорость загрузки позволяла не только строить маршрут, но и пользоваться в пути любыми полезными цифровыми сервисами», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.