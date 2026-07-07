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В Пензенской области запустили мобильное приложение «Защитник 58»

12:06 | 07.07.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области разработало мобильное приложение «Защитник 58», которое доступно для скачивания в RuStore. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Пензенской области запустили мобильное приложение «Защитник 58»

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Цифровой продукт предоставляет доступ к актуальным новостям, сведениям о мерах поддержки, а также возможностям помощи в трудоустройстве и актуальным вакансиям для обеспечения комплексного и оперативного информирования участников спецоперации и их близких. Также пользователи приложения могут узнать о запланированных мероприятиях», — сказано в тексте.

Как пояснил глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан, разработчики ставили перед собой задачу создать навигатор социально-трудовых гарантий участников СВО и их семей.

«Защитник 58» объединяет ключевые направления поддержки наших героев и их семей и поможет выстроить индивидуальный путь поддержки и адаптации к мирной жизни», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.


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