В Пензе планируют создавать компоненты кожи на основе стволовых клеток Медицина

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и представители китайской компании China Regenerative Medicine International Limited обсудили перспективы открытия в региональном центре предприятия по созданию компонентов кожного покрова на основе стволовых клеток.

Фото: Pnzreg.ru

Перед встречей, состоявшейся в среду, 15 февраля, представители КНР посетили предприятие «МедИнж», а также осмотрели технопарк высоких технологий «Рамеев», на базе которого предлагается начать сотрудничество по реализации проекта в сфере клеточных технологий.

По словам Валерия Савина, создание компонентов кожного покрова на основе стволовых клеток является перспективным направлением в сфере биомедицинских технологий.

Он отметил, что в России есть ряд подобных разработок, при этом имеется спрос на производство, которое могло бы в необходимых объемах обеспечивать биоматериалом лечебные учреждения, в частности, ожоговые отделения и центры медицины катастроф.

«В Пензенской области есть возможность развития сферы клеточных технологий. На базе технопарка «Рамеев» имеются площади, которые мы сегодня предлагаем для открытия соответствующего производства. Проект интересный, его надо прорабатывать. Если он будет реализован, то это дополнительные инвестиции, которые придут в регион, рабочие места и налоговые поступления в бюджет», — добавил вице-губернатор.

В свою очередь представители китайской компании сообщили, что были уровнем оснащенности пензенского технопарка и применяемыми здесь технологиями.

Кроме того, они выразили заинтересованность в продвижении продукции компаний биомедицинского кластера на китайском рынке и за его пределами, сообщает пресс-служба облправительства.

Протокол о намерениях по сотрудничеству между Пензенской области и China Regenerative Medicine International Limited был подписан в ходе визита делегации региона в Пекине 23 ноября 2016 года.

Китайская компания осуществляет деятельность в сфере тканевой инженерии, клеточной терапии и косметики. К настоящему времени она зарегистрировала более 140 китайских и зарубежных патентов, свыше 170 товарных знаков.