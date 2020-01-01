Руководитель «МедИнжа» предложил вернуть финансирование НИОКР в рамках «Фармы-2020» Медицина

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов выступил за возвращение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках программы «Фарма-2020».

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«Федеральная целевая программа «Фарма-2020» — это фундамент возрождения отечественной медицинской промышленности на базе частно-государственного партнерства», — отметил он в ходе пленарного заседания IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», состоявшегося в технопарке «Рамеев» в Пензе в четверг, 13 апреля.

Сергей Евдокимов пояснил, что на первоначальном этапе государство вложило значительные средства в новые разработки, а сейчас наступил процесс их возврата, в том числе благодаря политике импортозамещения.

«Первый этап прошел. То, что было разработано, в настоящее время осваивается в производстве. На этом этапе прекратилось финансирование НИОКР. Хотелось бы, чтобы на следующем этапе — может быть, не в этом году, в следующем или через год — началось возвращение финансирования НИОКР», — сказал он.

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Управляющий НПП «МедИнж» отметил, что при рассмотрении этого вопроса необходимо учесть ошибки, сделанные в самом начале реализации программы.

«Но без создания новых разработок развития, естественно, не будет», — подчеркнул спикер форума.

Также Сергей Евдокимов затронул проблему, касающуюся вывода инновационных медицинских изделий на рынок.

«Риторический вопрос — какой государственный орган ответственен за повышение эффективности медицинской помощи? […] Регистрацию у нас осуществляет Росздравнадзор — замечательная организация, к которой мы с большим пиететом относимся. Но Росздравнадзор по своему положению ограничен в функциях — он осуществляет контроль за безопасностью, не за эффективностью. Поэтому, исполняя строго свое предназначение, он ставит барьеры для прохождения любого нового медицинского изделия», — сказал он.