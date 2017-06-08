Страх перед гормональными препаратами является надуманным — Михаил Миронов Медицина

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Страх перед приемом гормональных препаратов, который часто встречается в современном обществе, является надуманным. Такое мнение высказал заведующий отделением урологии №2 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный специалист-уролог региона Михаил Миронов.

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«Эти мифы, в общем-то, ничем не подтверждены», — сказал он.

В частности, по словам врача, распространено заблуждение, что прием гормональных препаратов может вызвать рак, в связи с чем многие женщины отказываются от такой терапии при климаксе.

«Высокий уровень тестостерона является фактором защитным, протективным от рака простаты и других заболеваний», — отметил Михаил Миронов.

Завотделением урологии пояснил, что страх пациента перед гормональными препаратами становится проблемой, когда медикаментозная терапия не помогает при лечении эректильной дисфункции, например, в случае низкого уровня тестостерона.

«Он бывает при ожирении, при сахарном диабете второго типа, при применении некоторых препаратов, либо при хирургических коррекциях, […] травмах, после лечения раковых заболеваний с помощью лучевой терапии или химиотерапии. […] У мужчин возникает, во-первых, снижение полового влечения, а, во-вторых, на этом фоне происходят необратимые изменения в тканях в виде склероза», — сказал врач.

Михаил Миронов добавил, что гормональная терапия при лечении эректильной дисфункции возможна не только в виде инъекций, но и путем нанесения специального геля на кожу живота или предплечья.

«В течение суток поддерживается необходимая концентрация данного вещества в крови», — отметил он.

По его словам, гормональную терапию также затрудняет то, что многие из этих препаратов внесены в список стероидов или допингов.

«Проблема инъекционных форм связана с тем, что необходимо выписывать рецепты и их регистрировать, а вот накожные формы не считаются допингами и могут покупаться безрецептурно, но под контролем врача», — резюмировал Михаил Миронов.