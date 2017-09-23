18:30:37 Суббота, 23 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе прошла межрегиональная конференция акушеров-гинекологов

10:31 | 23.09.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. IV межрегиональная конференция общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье» состоялась на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе прошла межрегиональная конференция акушеров-гинекологов

Фото: Health.pnzreg.ru

Мероприятие открыл главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу Ильдар Фаткуллин, который отметил, что частота преждевременных родов почти не меняется, несмотря на усилия врачей.

«По статистике цифра колеблется в районе 8–10%», — уточнил он.

По словам специалиста, в настоящее время особую опасность представляют спонтанные преждевременные роды, которые составляют около 80% от общего числа. Ильдар Фаткуллин пояснил, что профилактикой является устранение возможных причин, в частности инфекций, еще на этапе планирования беременности.

«Но не все так плохо: при хорошем качестве медицинской помощи, в случае родов на 22–24 неделе, через год, в среднем практически 65% детей имеют нормальное развитие», — сказал медик.

Врач акушер-гинеколог научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Елена Дегтярева пояснила, что наличие инфекционных заболеваний у женщин влияет на возможность преждевременных родов.

«Растет число инфекций, вызванных микроорганизмами, что в свою очередь влияет на репродуктивную функцию. Обратите внимание, что на первом месте находится бактериальный вагиноз и инфекционный вагинит», — добавила она.

В свою очередь, акушер-гинеколог высшей категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии пензенского госуниверситета Александр Штах отметил, что среди причин смертности у женщин четвертое место постменопаузальный остеопороз.

«В России у 24% женщин в возрасте 50 лет и старше отмечают, по крайней мере, один клинически выраженный перелом», — цитирует врача пресс-служба регионального минздрава.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор сыграл в теннис на турнире «Кубок единства» 24 китайца доставлены в управление по вопросам миграции после проверки теплиц в Засечном
В Городищенском районе у пенсионера изъяли более 700 граммов марихуаны В Лунинском районе мужчина лишился 60 тыс. рублей, пытаясь продать картофель
Вице-мэр Пензы пригрозил расторгнуть контракт с компанией, сорвавшей сроки ремонта дворов В Пензе молодая пассажирка «BMW» госпитализирована после ДТП со стоявшей «ГАЗелью»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама