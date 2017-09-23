В Пензе прошла межрегиональная конференция акушеров-гинекологов Медицина

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. IV межрегиональная конференция общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье» состоялась на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Health.pnzreg.ru

Мероприятие открыл главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу Ильдар Фаткуллин, который отметил, что частота преждевременных родов почти не меняется, несмотря на усилия врачей.

«По статистике цифра колеблется в районе 8–10%», — уточнил он.

По словам специалиста, в настоящее время особую опасность представляют спонтанные преждевременные роды, которые составляют около 80% от общего числа. Ильдар Фаткуллин пояснил, что профилактикой является устранение возможных причин, в частности инфекций, еще на этапе планирования беременности.

«Но не все так плохо: при хорошем качестве медицинской помощи, в случае родов на 22–24 неделе, через год, в среднем практически 65% детей имеют нормальное развитие», — сказал медик.

Врач акушер-гинеколог научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Елена Дегтярева пояснила, что наличие инфекционных заболеваний у женщин влияет на возможность преждевременных родов.

«Растет число инфекций, вызванных микроорганизмами, что в свою очередь влияет на репродуктивную функцию. Обратите внимание, что на первом месте находится бактериальный вагиноз и инфекционный вагинит», — добавила она.

В свою очередь, акушер-гинеколог высшей категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии пензенского госуниверситета Александр Штах отметил, что среди причин смертности у женщин четвертое место постменопаузальный остеопороз.

«В России у 24% женщин в возрасте 50 лет и старше отмечают, по крайней мере, один клинически выраженный перелом», — цитирует врача пресс-служба регионального минздрава.