В Пензе состоялась конференция, посвященная нефрологии и диализу Медицина

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию работы отделений нефрологии и диализа в Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко состоялась в пятницу, 16 февраля.

Фото: Health.pnzreg.ru

Мероприятие открыл главный врач больницы Александр Никишин, который отметил, что нефрология в регионе поднялась на достойный уровень.

«Однако мы продолжаем развиваться и совершенствовать методики лечения, понимая, что мы работаем с больными с тяжелой патологией, которая требует значительных усилий медицинского сообщества», — пояснил он.

Заведующая отделением нефрологии больницы имени Н.Н. Бурденко, к.м.н. Любовь Кузнецова проинформировала собравшихся, что за 30 лет в учреждении здравоохранения на лечении у нефрологов находились 20,5 тыс. человек.

В ходе конференции пензенские специалисты обсудили с коллегами из Саратова, Ульяновска и Саранска актуальные проблемы в современной медицине, перспективы развития нефрологической помощи населению и ее доступность в системе ОМС, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.