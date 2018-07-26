В перинатальном центре Пензы родился ребенок с тремя ногами — СМИ Медицина

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Мальчик с тремя ногами появился на свет в перинатальном центре Пензы. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники распространил «11 канал» (ТРК «Наш Дом») в выпуске новостей, вышедшем в эфир вечером в минувшую среду, 25 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным СМИ, ребенок с диагнозом «Полимелия» родился в Пензенской области впервые.

В Минздраве региона озвученные в сюжете сведения пока никак не комментируют.

Пресс-секретарь ведомства Татьяна Манухина на звонки корреспондентов ИА «PenzaNews» не отвечает ни по рабочему, ни по мобильному телефонам. Министр здравоохранения области Владимир Стрючков также недоступен для журналистов.

В свою очередь главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Лана Романова не подтвердила, но и не опровергла появившуюся в СМИ информацию о трехногом младенце.

«Мы можем дать комментарий с согласия самой пациентки. Пациентка такого согласия не дала», — сказала собеседница агентства.

Она также высказала мнение о том, что подобные случаи не следует предавать широкой огласке.

«У нас много детей рождается с врожденными пороками развития, но это не должно быть растиражировано», — отметила Лана Романова.

Оперативно получить комментарий в пензенской областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, в структуру которой входит перинатальный центр, не удалось. Главврач Максим Баженов находится в отпуске, а его заместитель Леонид Погожев, на которого возложено исполнение обязанностей руководителя, в настоящее время проводит операцию.