В Пензе 8 мая пройдет генеральная репетиция авиашоу в честь Дня Победы Общество

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Генеральная репетиция авиашоу, которое планируется провести в Пензе в День Победы, пройдет в пятницу, 8 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации города, с 11.00 до 12.00 семь самолетов пролетят по маршруту: федеральная трасса М5 «Урал» — ТРК «Коллаж» — монумент воинской и трудовой славы пензенцев — стела «Росток» — озеро в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного.

«В субботу, 9 мая, при благоприятных погодных условиях воздушный парад откроют парашютисты со знаменем Победы, флагами России, Пензенской области, федерации АОН РФ и ДОСААФ России. Затем с четырех самолетов сбросят информационные листовки о Победе в Великой Отечественной войне. Кульминацией воздушного парада станет групповой пролет трех гидросамолетов, которые распылят в небе воздушный триколор», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что участниками мероприятия станут пензенские пилоты авиации общего назначения и парашютисты ДОСААФ России.