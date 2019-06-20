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В Пензе за нарушение в перинатальном центре назначен штраф в 20 тыс. рублей

08:06 | 20.06.2019 | Медицина

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Начальник технического отдела пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, к которой относится перинатальный центр, оштрафован постановлением территориального подразделения Росстандарта на 20 тыс. рублей по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ «Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе за нарушение в перинатальном центре назначен штраф в 20 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что проверка соблюдения требований законодательства, регулирующего применение средств измерений в области здравоохранения, было проведено в перинатальном центре прокуратурой Первомайского района Пензы с привлечением специалиста приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта.

«Установлено, что этим медицинским учреждением применялись не прошедшие в установленном порядке поверку средства измерения в количестве шести единиц, что могло привести к неправильному диагностированию заболеваний и определению методов лечения новорожденных детей и пациенток перинатального центра», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что главному врачу областной больницы Александру Никишину внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленное нарушение устранено.

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