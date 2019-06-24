Пензенская область будет закупать все лекарства из списка жизненно необходимых — губернатор Медицина

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Закупка всех жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) из соответствующего федерального перечня должна быть обеспечена в Пензенской области к концу 2019 года. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, для этого необходимо и дальше сокращать дефицит финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области.

Глава региона напомнил, что в 2015 году недофинансирование составляло примерно 2,5–2,8 млрд. рублей.

«В настоящее время он сокращен до 532 млн. рублей, дефицит», — уточнил Иван Белозерцев, подчеркнув при этом, что до конца 2019 года планируется его «сократить до нуля».

Губернатор отметил, что обращения граждан в его адрес и в Минздрав Пензенской области носят единичный характер.

«Тем не менее, эту задачу мы с Вами должны решить до конца года в полном объеме. Я поручаю министерству здравоохранения — руководству, [...] проанализировать ситуацию очень внимательно, какие лекарства не докупаются для принятия решения об их закупке. […] Мы закупим жизненно важные и необходимые лекарства в полном объеме», — подчеркнул Иван Белозерцев, отметив, что доложить ему о ситуации необходимо до конца текущей недели.

20 июня 2019 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, причем только в семи — по полному списку.

Глава государства добавил, что во всех остальных «список этих жизненно важных, необходимых людям лекарств сокращается».