В Пензе 11 августа простятся с Михаилом Архангородским Медицина

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Прощание с известным пензенским психотерапевтом Михаилом Архангородским, скончавшимся в возрасте 65 лет, пройдет в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящее воскресенье, 11 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, траурная церемония начнется в 13.00.

Представители министерства здравоохранения Пензенской области от лица коллектива ведомства и всей медицинской общественности региона выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Архангородский Михаил Григорьевич родился на Украине 12 августа 1953 года.

В 1976 году окончил Ставропольский медицинский институт, в 1977 — интернатуру по психиатрии на базе пензенской областной психбольницы.

Трудовую деятельность начал районным психиатром в терновской центральной райбольнице.

С 1979 года судьба врача была неразрывно связана с пензенской областной психиатрической больницей имени К.Р. Евграфова, где он сначала возглавил психиатрическое отделение, а затем в течение нескольких десятилетий руководил работой отделения неврозов.

Был главным внештатным психотерапевтом Пензы.

Одним из первых в Пензенской области ввел в лечебную практику духовно-ориентированную психотерапию, эриксонианский гипноз, психоанализ, психодинамическую психотерапию, эмоционально-стрессовую и экзистенциальную гипнотерапию, гомеопатию, акупунктурное лечение и другие методики, начал применять иридодиагностику и биолокационную диагностику.

Занимался преподавательской деятельностью на кафедре психотерапии и наркологии Пензенского института усовершенствования врачей и в медицинском училище.

Являлся автором более 90 научных работ по вопросам психиатрии, психотерапии, медицинской философии и методологии, медэтики и истории психиатрии, методических рекомендаций для врачей, а также книг.

Был председателем правления ассоциации психиатров, психотерапевтов, наркологов, медицинских психологов Пензенской области. Отличник здравоохранения.

Неоднократно награждался почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, Минздрава региона и России.

Был отмечен в числе 200 лучших российских психоаналитиков за 100 лет существования психоанализа в России.

Пользовался уважением коллег и пациентов.