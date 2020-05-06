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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения коронавирусом, 199 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области увеличилось число пациентов с пневмонией

09:18 | 06.05.2020 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Рост числа пациентов с пневмонией, нуждающихся в госпитализации, зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области увеличилось число пациентов с пневмонией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если, например, неделю назад количество регистрируемых пневмоний, которые поступали в стационары, было 60–70, то сейчас это 150–160», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

По словам Александра Никишина, в настоящее время эта цифра стабилизировалась.

«Пациентов мы как потенциально [зараженных новой коронавирусной инфекцией] госпитализируем», — пояснил министр, добавив, что в итоге COVID-19 подтверждается менее чем в половине случаев, а в остальных имеют место сезонные пневмонии.

Он обратил внимание на то, что пензенские врачи накопили определенный опыт лечения пациентов с коронавирусом, при этом в зависимости от состояния пациента процесс может быть организован в том числе в условиях дневного стационара или на дому, если человек живет один и способен соблюдать строгую самоизоляцию.

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