В Пензе в преддверии запуска санавиации прошли обучение более 20 медработников Медицина

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Более 20 работников пензенской областной станции скорой медицинской помощи прошли обучение в преддверии запуска санитарной авиации в регионе. Об этом сообщил главврач учреждения Владимир Атякшев.

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«Вертолет принимает двоих сотрудников. Это врач и фельдшер. Обучено у нас более 20 сотрудников для того, чтобы бригады формировать в различные временные интервалы», — сказал он журналистам перед отправкой первого вертолета «Ансат» из Пензы в Москву в рамках возобновления работы санитарной авиации в регионе.

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В свою очередь врач-реаниматолог областной станции скорой медицинской помощи Евгений Архангородский обратил внимание на то, что при транспортировке пациента воздушным судном есть своя специфика.

«Очень много связано с перепадом высот, давления, вибрации, шума», — отметил он.

Реаниматолог добавил, что в связи с этим в вертолете нельзя проводить многие манипуляции, которые медработники могут выполнить в автомобиле скорой помощи, в том числе во время остановки транспорта.

«Здесь мы пристегнуты, мы не можем двигаться по салону, мы не можем остановиться. Работа в наушниках происходит», — пояснил врач.

Вместе с тем, по словам Евгения Архангородского, вертолет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной пациенту помощи при транспортировке.