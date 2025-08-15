20:33:31 Пятница, 15 августа
В Пензенскую область поступила первая партия вакцин от гриппа для детей и взрослых

13:25 | 15.08.2025 | Медицина

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Первая партия вакцин от гриппа для иммунизации детского и взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок в количестве около 145 тыс. доз поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцин от гриппа для детей и взрослых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Поставлено 76 тыс. 60 доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослого населения и 68 тыс. 630 доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации детского населения и беременных женщин», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что вакцина передана в медицинские организации Пензенской области.

Как отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава региона Оксана Гаврилова, план иммунизации на 2025 год составляет 603,3 тыс. взрослого населения и 97,7 тыс. детского.

«Оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь. Вакцинация против гриппа — это залог формирования устойчивого иммунитета и защита от простудных заболеваний, которые могут вызвать более тяжелые недуги», — сказала Оксана Гаврилова, слова которой приводятся в сообщении.


