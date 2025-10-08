02:30:26 Четверг, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке начат ремонт помещений будущей женской консультации

18:03 | 08.10.2025 | Медицина

Печать

Кузнецк, 8 октября 2025. PenzaNews. Работы по созданию дополнительной женской консультации начаты в Кузнецке Пензенской области в поликлинике детской центральной районной больницы.

В Кузнецке начат ремонт помещений будущей женской консультации

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщила главный врач больницы Галина Дерябина, в женской консультации будут открыты дневной гинекологический стационар, кабинеты УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурный, а также кабинеты акушеров-гинекологов.

«Ремонтные работы ведутся с минимальным воздействием на текущий режим поликлиники и посещения пациентов, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологического контроля», — подчеркнула она.

Согласно информации, размещенной на сайте Минздрава Пензенской области, также планируется оснащение кабинета маммографии.

«У женской консультации будет организована отдельная входная группа, что позволит разделить потоки женщин и детей», — уточняется в тексте.

В нем указано, что открыть женскую консультацию намечено во второй половине декабря.

«2025 год — год создания восьми женских консультаций, которые позволят женщинам получать медицинскую помощь в населенных пунктах, где они проживают. В настоящее время жительницы Мокшанского района уже наблюдаются у женских докторов в обновленной консультации. В октябре готовятся к открытию новые структурные подразделения в колышлейской, никольской, белинской, городищенской, лунинской и неверкинской районных больницах», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Олег Денисов поздравил Анастасию Никитину со 102-летием
В Заречном водитель автомобиля «Toyota» сбил ребенка Вторая партия гуманитарной помощи отправлена из Пензы в Белгород
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама