В Кузнецке начат ремонт помещений будущей женской консультации Медицина

Кузнецк, 8 октября 2025. PenzaNews. Работы по созданию дополнительной женской консультации начаты в Кузнецке Пензенской области в поликлинике детской центральной районной больницы.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщила главный врач больницы Галина Дерябина, в женской консультации будут открыты дневной гинекологический стационар, кабинеты УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурный, а также кабинеты акушеров-гинекологов.

«Ремонтные работы ведутся с минимальным воздействием на текущий режим поликлиники и посещения пациентов, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологического контроля», — подчеркнула она.

Согласно информации, размещенной на сайте Минздрава Пензенской области, также планируется оснащение кабинета маммографии.

«У женской консультации будет организована отдельная входная группа, что позволит разделить потоки женщин и детей», — уточняется в тексте.

В нем указано, что открыть женскую консультацию намечено во второй половине декабря.

«2025 год — год создания восьми женских консультаций, которые позволят женщинам получать медицинскую помощь в населенных пунктах, где они проживают. В настоящее время жительницы Мокшанского района уже наблюдаются у женских докторов в обновленной консультации. В октябре готовятся к открытию новые структурные подразделения в колышлейской, никольской, белинской, городищенской, лунинской и неверкинской районных больницах», — добавляется в сообщении.