В Пензенской области зафиксирован незначительный всплеск заболеваемости ОРВИ — Марина Воробьева

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Незначительный всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Пензенской области, эпидситуация остается благополучной. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Эпидемиологическая ситуация в регионе на сегодняшний остается благополучной, она носит спокойный характер. Фиксируется традиционный для этого периода незначительный всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Это в первую очередь связано с началом учебного года и понижением температуры за окном», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве в пятницу, 17 октября.

Марина Воробьева уточнила, что по состоянию на 15 октября в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 135 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 23,1%.

«Гриппа в Пензенской области нет», — цитирует первого замминистра пресс-служба ведомства.