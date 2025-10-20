21:02:19 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Онкологи пензенской районной больницы начали проводить трепан-биопсию молочных желез под УЗИ-контролем

14:38 | 20.10.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Врачи пензенской районной больницы начали проводить трепан-биопсию молочных желез под УЗИ-контролем благодаря оборудованию, полученному для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Онкологи пензенской районной больницы начали проводить трепан-биопсию молочных желез под УЗИ-контролем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная процедура не требует госпитализации и позволяет пациентке вернуться к привычной жизни в тот же день», — сказано в тексте.

Как пояснила заведующая ЦАОП пензенской районной больницы, онколог Юлия Скуднова, трепан-биопсия является малоинвазивной диагностической процедурой для гистологического обследования.

«Вмешательство проводится под местной анестезией под контролем УЗИ и позволяет определить, является ли образование доброкачественным или злокачественным», — сказала она.

Заведующая ЦАОП добавила, что после процедуры не остается рубцов и видимых дефектов на коже.

«Регулярные самообследования и плановые медицинские осмотры позволяют обнаружить опухоль на ранней стадии, когда лечение дает наилучшие результаты», — подчеркнула Юлия Скуднова, слова которой приводятся в сообщении.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама