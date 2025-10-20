Онкологи пензенской районной больницы начали проводить трепан-биопсию молочных желез под УЗИ-контролем Медицина

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Врачи пензенской районной больницы начали проводить трепан-биопсию молочных желез под УЗИ-контролем благодаря оборудованию, полученному для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

«Данная процедура не требует госпитализации и позволяет пациентке вернуться к привычной жизни в тот же день», — сказано в тексте.

Как пояснила заведующая ЦАОП пензенской районной больницы, онколог Юлия Скуднова, трепан-биопсия является малоинвазивной диагностической процедурой для гистологического обследования.

«Вмешательство проводится под местной анестезией под контролем УЗИ и позволяет определить, является ли образование доброкачественным или злокачественным», — сказала она.

Заведующая ЦАОП добавила, что после процедуры не остается рубцов и видимых дефектов на коже.

«Регулярные самообследования и плановые медицинские осмотры позволяют обнаружить опухоль на ранней стадии, когда лечение дает наилучшие результаты», — подчеркнула Юлия Скуднова, слова которой приводятся в сообщении.