14:02:51 Понедельник, 27 октября
В лаборатории пензенского областного госпиталя для ветеранов войн установлен новый автоматический гематологический анализатор

12:15 | 27.10.2025 | Медицина

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Новый автоматический гематологический анализатор установлен в клинико-диагностической лаборатории пензенского областного госпиталя для ветеранов войн взамен устаревшего оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

В лаборатории пензенского областного госпиталя для ветеранов войн установлен новый автоматический гематологический анализатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Анализатор относится к числу высокотехнологичных и высокопроизводительных, [...] позволяет измерять широкий спектр гематологических параметров. Это существенно повышает диагностический потенциал гематологического исследования, что принципиально важно для успешной борьбы с различными заболеваниями», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что возможности нового оборудования позволяют повысить точность дифференциального подсчета лейкоцитов, провести скрининг нормы и патологии, а также обеспечить динамический контроль за гематологическими показателями.

«Еще одним преимуществом нового оборудования является экономичный расход реагентов», — добавляется в тексте.


Актуальное

