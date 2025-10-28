В Пензе за счет средств ОМС отремонтирован компьютерный томограф ГБУЗ «Городская поликлиника» Медицина

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. Ремонт компьютерного томографа, установленного в ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе, произведен за счет средств ОМС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС.

«Ремонт оборудования стоимостью 10 млн. 945 тыс. рублей оплачен ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что современный диагностический аппарат, который позволяет получать за одно исследование 16 и более срезов, снова готов к использованию.

«Пройти компьютерную томографию по полису ОМС могут все застрахованные граждане Российской Федерации. Основным условием является наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний. Решение о необходимости проведения исследования принимает лечащий врач», — напоминается в тексте.