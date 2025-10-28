10:35:04 Вторник, 28 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе за счет средств ОМС отремонтирован компьютерный томограф ГБУЗ «Городская поликлиника»

10:02 | 28.10.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. Ремонт компьютерного томографа, установленного в ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе, произведен за счет средств ОМС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС.

В Пензе за счет средств ОМС отремонтирован компьютерный томограф ГБУЗ «Городская поликлиника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ремонт оборудования стоимостью 10 млн. 945 тыс. рублей оплачен ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что современный диагностический аппарат, который позволяет получать за одно исследование 16 и более срезов, снова готов к использованию.

«Пройти компьютерную томографию по полису ОМС могут все застрахованные граждане Российской Федерации. Основным условием является наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний. Решение о необходимости проведения исследования принимает лечащий врач», — напоминается в тексте.


Читайте также
В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину
В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама