Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни Медицина

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в период с 1 по 5 ноября опубликован на официальном сайте регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, в поликлиниках участковых, районных и центральных районных больниц, а также в поликлиниках для взрослого и детского населения в Пензе 1 ноября медицинская помощь будет оказываться по режиму субботы, 3-го числа — по режиму понедельника.

2 и 4 ноября поликлиники работать не будут, за исключением поликлиник для взрослого населения в Пензе. В кабинеты неотложной помощи пациенты смогут обратиться с 8.00 до 14.00 для оказания неотложной медпомощи, для выписки лекарственных средств, выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности.

Женские консультации не будут работать 2 и 4 ноября.

Контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать 1, 2 и 4 ноября с 8.00 до 14.00, 3 ноября — с 8.00 до 19.00.

В круглосуточном режиме будет организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах медучреждений.