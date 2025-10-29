18:32:20 Среда, 29 октября
Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни

15:13 | 29.10.2025 | Медицина

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в период с 1 по 5 ноября опубликован на официальном сайте регионального Минздрава.

Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно представленной информации, в поликлиниках участковых, районных и центральных районных больниц, а также в поликлиниках для взрослого и детского населения в Пензе 1 ноября медицинская помощь будет оказываться по режиму субботы, 3-го числа — по режиму понедельника.

2 и 4 ноября поликлиники работать не будут, за исключением поликлиник для взрослого населения в Пензе. В кабинеты неотложной помощи пациенты смогут обратиться с 8.00 до 14.00 для оказания неотложной медпомощи, для выписки лекарственных средств, выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности.

Женские консультации не будут работать 2 и 4 ноября.

Контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать 1, 2 и 4 ноября с 8.00 до 14.00, 3 ноября — с 8.00 до 19.00.

В круглосуточном режиме будет организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах медучреждений.


