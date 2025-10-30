19:42:27 Четверг, 30 октября
Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе

14:10 | 30.10.2025 | Медицина

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Новый УЗИ-аппарат «РуСкан 70П» поступил в распоряжение врачей отделения функциональной и лучевой диагностики ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Медицинская техника стоимостью около 7 млн. рублей закуплена на средства бюджета Пензенской области и предназначена для проведения широкого спектра исследований в педиатрии, неврологии, гинекологии, урологии, кардиологии и других областях», — сказано в тексте.

В нем уточнятся, что аппарат позволяет проводить эхокардиографию, исследования сосудов и скелетно-мышечной системы.

«Портативный УЗИ-сканер оснащен комплексом монокристальных датчиков в расширенном диапазоне частот с визуализацией высокого качества, включая технологии объемного ультразвука 3D/4D, для повышения точности диагностики», — отмечается в сообщении.


