Пенза, 21 марта 2026. PenzaNews. Более 1,5 тыс. жителей Пензенской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

«Регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток — это электронная база данных, содержащая обезличенную информацию о генах потенциальных доноров костного мозга (стволовых клеток крови), отвечающих за тканевую совместимость. Участие в регистре носит добровольный, анонимный и безвозмездный характер. Оператором федерального регистра является Федеральное медико-биологическое агентство», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что вступить в регистр может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет весом не менее 50 кг, постоянно проживающий на территории России.

«В анамнезе потенциального донора не должно быть таких заболеваний, как гепатиты B и C, сифилис, ВИЧ, а также диабета, туберкулеза, малярии, онкологических заболеваний, хирургических вмешательств с удалением одного из органов», — сказано в сообщении.

Как уточнила главный врач пензенского областного клинического цента крови Татьяна Крылова, подать заявление на вступление в регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток можно через единый портал госуслуг или лично.

«Необходимо пройти несложную процедуру по заполнению анкеты и сдать 4 мл крови из вены для проведения анализа на генотип. Генотип потенциального донора будет занесен в федеральный регистр доноров костного мозга. Когда появится пациент с подобным генотипом, потенциальному донору будет предложено стать реальным донором для этого больного», — сказала Татьяна Крылова, слова которой приводятся в сообщении.