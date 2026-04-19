Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области 21 апреля Медицина

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Амбулаторно-поликлинические подразделения медицинских организаций Пензенской области в предстоящий вторник, 21 апреля, который объявлен нерабочим днем, будут оказывать неотложную помощь с 8.00 до 14.00. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что в это время будут осуществляться выписка лекарственных средств, а также продление и закрытие листков нетрудоспособности.

«Специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточных и дневных стационаров будет оказываться в полном объеме. Не коснутся изменения и работы службы скорой медицинской помощи», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать с 8.00 до 14.00, при этом вызовы для оказания неотложной помощи на дому будут приниматься до 12.00.