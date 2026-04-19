18:51:03 Воскресенье, 19 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области 21 апреля

12:00 | 19.04.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Амбулаторно-поликлинические подразделения медицинских организаций Пензенской области в предстоящий вторник, 21 апреля, который объявлен нерабочим днем, будут оказывать неотложную помощь с 8.00 до 14.00. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в это время будут осуществляться выписка лекарственных средств, а также продление и закрытие листков нетрудоспособности.

«Специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточных и дневных стационаров будет оказываться в полном объеме. Не коснутся изменения и работы службы скорой медицинской помощи», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать с 8.00 до 14.00, при этом вызовы для оказания неотложной помощи на дому будут приниматься до 12.00.


Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама