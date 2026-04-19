Кардиологическое и неврологическое отделения каменской ЦРБ переехали в обновленные помещения

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Кардиологическое и неврологическое отделения каменской центральной районной больницы Пензенской области переехали в обновленные помещения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: канал Олега Мельниченко в мессенджере Max

«Капитальный ремонт проведен благодаря народной программе партии «Единая Россия». Палаты укомплектованы всем необходимым для комфортного размещения пациентов, для отделений приобретено 165 единиц современного оборудования», — написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье, 19 апреля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в регионе принимаются меры по повышению качества и доступности медицинской помощи.

«В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали девять объектов, завершили строительство поликлиники в Кузнецке, открыли 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах области», — отметил руководитель субъекта федерации.

Губернатор уточнил, что за 5 лет в Пензенской области появилось 224 быстровозводимые конструкции: 31 врачебная амбулатория, 192 ФАПа и единственная в стране модульная участковая больница в Городищенском районе.

«Капитально отремонтировали 54 объекта здравоохранения в 25 муниципалитетах, направив на эти цели более 1 млрд. рублей», — добавил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «главное богатство пензенского края — это его жители, забота о здоровье пензенцев — один из приоритетов».