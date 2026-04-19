18:51:10 Воскресенье, 19 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кардиологическое и неврологическое отделения каменской ЦРБ переехали в обновленные помещения

13:27 | 19.04.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Кардиологическое и неврологическое отделения каменской центральной районной больницы Пензенской области переехали в обновленные помещения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: канал Олега Мельниченко в мессенджере Max

«Капитальный ремонт проведен благодаря народной программе партии «Единая Россия». Палаты укомплектованы всем необходимым для комфортного размещения пациентов, для отделений приобретено 165 единиц современного оборудования», — написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье, 19 апреля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в регионе принимаются меры по повышению качества и доступности медицинской помощи.

«В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали девять объектов, завершили строительство поликлиники в Кузнецке, открыли 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах области», — отметил руководитель субъекта федерации.

Губернатор уточнил, что за 5 лет в Пензенской области появилось 224 быстровозводимые конструкции: 31 врачебная амбулатория, 192 ФАПа и единственная в стране модульная участковая больница в Городищенском районе.

«Капитально отремонтировали 54 объекта здравоохранения в 25 муниципалитетах, направив на эти цели более 1 млрд. рублей», — добавил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «главное богатство пензенского края — это его жители, забота о здоровье пензенцев — один из приоритетов».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама