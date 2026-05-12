В Пензе больница №4 получила новое оборудование для реабилитации пациентов Медицина

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Стационарное отделение соматической реабилитации клинической больницы №4 в Пензе получило 15 единиц современного медицинского оборудования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

«Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в распоряжение учреждения поступили оборудование для фотодинамической и лазерной терапии, гальванизации, воздействия электромагнитным полем высокой частоты, пневматический массажер, манипуляционный столик, ультразвуковая система для физиотерапии и другие современные устройства.

«В 2025 году для четырех отделений амбулаторной медицинской реабилитации и дневных стационаров медицинской реабилитации в «Городской поликлинике» [Пензы], каменской и сердобской центральных районных больниц приобретены 122 единицы медицинского оборудования на общую сумму 62,37 млн. рублей», — напоминается в сообщении.