17:53:55 Вторник, 12 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе больница №4 получила новое оборудование для реабилитации пациентов

13:10 | 12.05.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Стационарное отделение соматической реабилитации клинической больницы №4 в Пензе получило 15 единиц современного медицинского оборудования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе больница №4 получила новое оборудование для реабилитации пациентов

Фото: Health.pnzreg.ru

«Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в распоряжение учреждения поступили оборудование для фотодинамической и лазерной терапии, гальванизации, воздействия электромагнитным полем высокой частоты, пневматический массажер, манипуляционный столик, ультразвуковая система для физиотерапии и другие современные устройства.

«В 2025 году для четырех отделений амбулаторной медицинской реабилитации и дневных стационаров медицинской реабилитации в «Городской поликлинике» [Пензы], каменской и сердобской центральных районных больниц приобретены 122 единицы медицинского оборудования на общую сумму 62,37 млн. рублей», — напоминается в сообщении.


Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама