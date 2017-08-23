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В Пензе завершена подготовка к последней сессии Заксобрания пятого созыва

17:55 | 23.08.2017 | Политика

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области завершили рассмотрение проекта повестки очередной сессии, которая станет последней для регионального парламента пятого созыва.

В Пензе завершена подготовка к последней сессии Заксобрания пятого созыва. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В среду, 23 августа, состоялись заседания комитетов по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, а также по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

В ходе них народные избранники внесли последние поправки в проекты законов.

В частности, депутаты подробно остановились на законопроекте «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Во втором, окончательном, чтении решено внести на сессию проект закона «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области». Ранее он обсуждался в ходе публичных слушаний.

47-я очередная сессия регионального парламента состоится в предстоящую пятницу, 25 августа, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
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