Отдел распределения муниципального жилищного фонда мэрии Пензы возглавила Мария Лошманова
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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Мария Лошманова сменила Михаила Резницкого в должности начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Волков в ходе совещания утром во вторник, 23 января.
Фото: Penza-gorod.ru
Он напомнил, что до настоящего времени Мария Лошманова работала заместителем руководителя отдела.
Сергей Волков поблагодарил Михаила Резницкого, который курировал данное направление более 7 лет.
Под аплодисменты коллег он вручил ему благодарственное письмо главы администрации города.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, контракт Михаила Резницкого был рассчитан до 23 января.
Продолжит ли бывший руководитель отдела распределения муниципального жилищного фонда трудовую деятельность в городской администрации, пока не уточняется.