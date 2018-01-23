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Отдел распределения муниципального жилищного фонда мэрии Пензы возглавила Мария Лошманова

10:22 | 23.01.2018 | Политика

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Мария Лошманова сменила Михаила Резницкого в должности начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Волков в ходе совещания утром во вторник, 23 января.

Отдел распределения муниципального жилищного фонда мэрии Пензы возглавила Мария Лошманова

Фото: Penza-gorod.ru

Он напомнил, что до настоящего времени Мария Лошманова работала заместителем руководителя отдела.

Сергей Волков поблагодарил Михаила Резницкого, который курировал данное направление более 7 лет.

Под аплодисменты коллег он вручил ему благодарственное письмо главы администрации города.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, контракт Михаила Резницкого был рассчитан до 23 января.

Продолжит ли бывший руководитель отдела распределения муниципального жилищного фонда трудовую деятельность в городской администрации, пока не уточняется.
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