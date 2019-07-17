Губернатор Иван Белозерцев получил «двойку» за качество политического менеджмента Политика

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Представители коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», оценившие деятельность глав российских регионов по девяти критериям, поставили «двойку» губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за качество политического менеджмента. Об этом свидетельствуют результаты четвертого рейтинга руководителей субъектов РФ «Госсовет 2.0».

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При этом данный показатель назван вторым по значимости после уровня поддержки внутри так называемого «Политбюро 2.0», представляющего собой, по версии «Минченко консалтинг», влиятельный неформальный политический институт, куда входят люди из ближнего круга президента РФ Владимира Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы и распоряжаться ими.

В предыдущем рейтинге, который был представлен осенью 2018 года, Иван Белозерцев получил за качество политического менеджмента 2 балла из трех возможных.

При проведении нового исследования в методику внесли существенное изменение, увеличив максимальную оценку за данный параметр до 5 баллов.

Как отмечается в пояснительной записке, с учетом этого факта о сохранении среднего уровня показателя свидетельствовало бы увеличение значения с 2 до 3 баллов. Однако в данном случае произошло его уменьшение, и достигнутый результат следует трактовать как «слабый политический менеджмент».

По другим критериям Иван Белозерцев получил следующие оценки: «Поддержка внутри «Политбюро 2.0» — 4 балла из 10 возможных; «Наличие у губернатора под управлением большого проекта» — 2 балла из пяти; «Экономическая привлекательность региона» — 3 балла из трех возможных, что означает слабую привлекательность области для элитных групп.

По критерию «Окончание полномочий» значение осталось на уровне 1 балла. Это свидетельствует о том, что Иван Белозерцев провел на посту больше половины срока.

По показателю «Наличие у губернатора уникального позиционирования» глава Пензенской области получил единицу из 3 возможных баллов, что характеризует его как «губернатора-функционера».

Если все вышеперечисленные критерии «прибавляли» баллы, то три «штрафных» — «Конфликты губернатора на федеральном уровне», «Конфликты губернатора на региональном уровне», а также «Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» — могли негативно повлиять на конечную оценку, но в случае с Иваном Белозерцевым этого не произошло. По каждому из этих показателей он получил по 0 баллов.

Итоговая оценка губернатора Пензенской области — 13 баллов из 27 возможных.

Этот результат позволил ему войти в «желтую» группу. В нее включены губернаторы, у которых есть риск отставки.

Для попадания в «зеленую», при нахождении в которой, по мнению экспертов, отставка маловероятна, требовалось набрать 16 баллов и более. В «красной» группе риска — с высокой вероятностью недоработать до конца срока полномочий — находятся руководители субъектов РФ, получившие 10 баллов и меньше.