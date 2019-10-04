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Мутовкин вручил Кувайцеву удостоверение и значок депутата гордумы Пензы

14:01 | 04.10.2019 | Политика

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил Виктору Кувайцеву удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва в начале третьей внеочередной сессии в пятницу, 4 октября.

Мутовкин вручил Кувайцеву удостоверение и значок депутата гордумы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прежде чем перейти к утверждению повестки дня, разрешите вручить удостоверение депутата Пензенской городской думы седьмого созыва и депутатский значок Кувайцеву Виктору Николаевичу», — сказал Владимир Мутовкин.

Народные избранники встретили эти слова аплодисментами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», остальным депутатам пензенской гордумы седьмого созыва удостоверения и значки были вручены в ходе второй сессии, состоявшейся 27 сентября. Виктор Кувайцев на ней не присутствовал.

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