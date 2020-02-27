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Городские думы Пензы и Ижевска заключили соглашение о сотрудничестве

13:42 | 27.02.2020 | Политика

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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между городскими думами Пензы и Ижевска заключено в четверг, 27 февраля.

Городские думы Пензы и Ижевска заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Penza-gorod.ru

Свои подписи под документом поставили глава города Пензы Владимир Мутовкин и председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенской гордумы, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере нормотворческой деятельности и обмена информацией.

В ходе встречи, состоявшейся в администрации Пензы в рамках визита делегации из Ижевска, представители двух городов также поделились опытом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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