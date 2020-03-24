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Сессию гордумы Пензы из-за коронавируса решено провести без участия СМИ

10:30 | 24.03.2020 | Политика

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Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Представители средств массовой информации не смогут присутствовать на восьмой очередной сессии Пензенской городской думы, которая состоится в предстоящую пятницу, 27 марта.

Сессию гордумы Пензы из-за коронавируса решено провести без участия СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в письме главы города Пензы, руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Владимира Мутовкина, поступившем в ИА «PenzaNews» 24 марта, соответствующее решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора и комплексного плана мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), который утвержден губернатором Иваном Белозерцевым.

«Восьмая очередная сессия Пензенской городской думы, запланированная на 27 марта текущего года, пройдет с участием ограниченного круга лиц», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что в зале заседаний будут присутствовать только депутаты и докладчики, при этом видеозапись сессии планируется разместить на сайте гордумы в течение дня.

В повестку включено более 20 вопросов. В их числе — отчет о деятельности главы администрации Пензы, который должен представить мэр Андрей Лузгин.

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