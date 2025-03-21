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Роман Трялин избавился от приставки и.о. на посту министра экономического развития и промышленности Пензенской области

12:06 | 21.03.2025 | Политика

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Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Роман Трялин, который с 18 февраля исполнял обязанности министра экономического развития и промышленности Пензенской области, избавился от приставки и.о.

Роман Трялин избавился от приставки и.о. на посту министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшнем заседании правительства Пензенской области представил Романа Николаевича Трялина в качестве министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Его кандидатура официально утверждена в Минпромторге России», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 21 марта.

По мнению главы региона, пример Романа Трялина может вдохновить многих молодых сотрудников.

«После окончания ПГУ он начинал работу в должности специалиста первого разряда. При трудолюбии и постоянном стремлении к повышению компетенций вполне реально со стартовой позиции дорасти до включения в состав регионального правительства», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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