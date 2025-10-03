18:46:06 Пятница, 3 октября
На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания

17:18 | 03.10.2025 | Политика

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Цены на социально значимые продовольственные товары и организация горячего питания в образовательных организациях стали главными темами заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в пятницу, 3 октября.

Фото: T.me/omelnichenko

«Цены в продуктовых магазинах и качество школьных обедов — это то, за чем жители региона, судя по обращениям, всегда пристально следят. Обсудили эти вопросы на заседании правительства Пензенской области», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 3 октября.

Он напомнил, что в регионе работает оперативный штаб по мониторингу и реагированию на изменение продовольственного рынка: если на социально значимые товары выявляется рост цен на 2-3% за две недели, к оценке ситуации приступают УФАС и прокуратура.

«По отчетам регионального Минсельхоза, в Пензенской области минимальные среди регионов ПФО цены на мороженую неразделанную рыбу, картофель, белокочанную капусту и репчатый лук. На втором месте по доступности — куриные яйца, сливочное масло, шлифованный рис и гречневая крупа, на третьем — сахар-песок и морковь. Поручил подключить ребят из «Молодой Гвардии», провести дополнительный мониторинг и представить мне самый актуальный срез по ценам на социально значимые продукты в пензенских магазинах», — сообщил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что тщательного контроля требует и качество школьного питания.

«С 2022 по 2024 год мы вели модернизацию пищеблоков. Обновили кухонное оборудование везде, где это требовалось, оснастив современной техникой 165 школ — более половины от общего числа в Пензенской области. Созданы все необходимые условия для того, чтобы детей кормили вкусно и полезно», — отметил губернатор.

Он выразил уверенность в том, что наиболее эффективный метод контроля качества школьных обедов — это оценка родителей.

«Поручил разработать цифровую систему, которая позволит в режиме онлайн видеть претензии и пожелания к организации питания в каждой школе. Для оперативной реакции на обращения обязательно подключим к системе руководство муниципальных управлений образования и учебных заведений», — написал Олег Мельниченко.


