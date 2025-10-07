Советник по делам молодежи появится у главы Заречного Политика

Заречный, 7 октября 2025. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин сообщил о своем решении провести конкурс на замещение должности советника по делам молодежи.

«Продолжаю системную работу по обновлению кадров в Заречном. [...] Мною было принято решение в рамках перераспределения полномочий между уже существующими должностными единицами выделить вакансию советника по делам молодежи», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 6 октября.

По словам Алексея Костина, перед советником будут стоять следующие задачи: разработка молодежной политики города, обеспечение координации деятельности всех органов местного самоуправления и учреждений в части ее реализации, курирование работы объединенного молодежного центра «Ровесник» и грамотная организация молодежного досуга в Заречном.

«Работая с молодым поколением зареченцев, советник по делам молодежи фактически будет формировать будущее нашего города в буквальном смысле этого слова. Поэтому им должен быть человек и сам по возрасту близкий к молодому поколению, неравнодушный к судьбе Заречного, энергичный, амбициозный, творческий. Того, кто искренне хочет изменить жизнь в нашем городе к лучшему и готов для этого работать, помогая городу расти и развиваться, приглашаю стать частью нашей большой команды и вместе строить будущее Заречного», — добавил глава ЗАТО.