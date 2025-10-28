18:19:27 Вторник, 28 октября
Алексей Костин обозначил круг задач для будущего руководителя департамента культуры и молодежной политики Заречного

12:09 | 28.10.2025 | Политика

Заречный, 28 октября 2025. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин обозначил круг задач для будущего начальника департамента культуры и молодежной политики города.

Алексей Костин обозначил круг задач для будущего руководителя департамента культуры и молодежной политики Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Вызов времени: молодежь массово покидает малые города, стремясь найти лучшее будущее в мегаполисах. Наш город не исключение. И уезжают, увы, именно те, кем мы гордимся, кто показывает высокие результаты в учебе, спорте, наши активисты. А ведь это именно те молодые люди, кто реально может изменить город, сделать его лучше. Причины понятны: отсутствие интересных карьерных перспектив, скука и ощущение застревания в рутине провинциальной жизни... Но если посмотреть глубже, действительно ли перспективы ограничены отсутствием экономических ресурсов, или, возможно, одной из причин является нехватка культурных стимулов?» — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 27 октября.

Алексей Костин подчеркнул, что для развития личности человека именно культурный компонент крайне важен.

«Каждому из нас хочется чувствовать себя нужным, востребованным, интересным и успешным человеком, развиваться и двигаться вперед. Для этого сейчас, как никогда, нужны так называемые мягкие навыки: эмпатия — способность понимать чувства других, коммуникабельность — умение эффективно взаимодействовать с окружающими, нетворкинг — способность устанавливать и поддерживать профессиональные и личные связи с людьми и другие. Все эти столь необходимые навыки развивает именно культурная среда. Именно она играет ключевую роль в развитии человека и формировании его целостности», — констатировал он.

Глава Заречного отметил, что перед городом стоит амбициозная цель.

«А что если в нашем городе будет интересно, ярко, если будет выбор, как качественно и разнообразно провести свой досуг, если человек будет себя чувствовать в нашем городе нужным и иметь возможность для развития? Наверное, и уезжать отсюда не захочется. В Заречном уже есть все необходимые ресурсы для формирования действительно интересной культурной среды: у нас много разнообразных учреждений культуры и успешных творческих коллективов. Задача состоит в том, чтобы вывести то, что есть, на иной качественный уровень, подстроить под реалии нашего времени, сделав акцент на вовлечении именно молодого поколения. Да, это масштабная и крайне увлекательная задача: создать условия, в которых каждый горожанин сможет реализовать себя, найти интересное занятие по душе и развиваться творчески и профессионально. Она требует много сил, максимальной вовлеченности и нестандартного подхода. Городу нужен человек, который возьмет на себя эту задачу», — пояснил Алексей Костин.

По его словам, в настоящее время объявлен поиск кандидатов на замещение должности начальника департамента культуры и молодежной политики Заречного.

«Мы приглашаем энтузиастов, готовых принять этот вызов и внести вклад в масштабное преобразование городской культурной среды, для кого крайне важны результат, профессиональный, личностный и карьерный рост. Готовы изменить Заречный, сделать его привлекательным для молодых талантов и сформировать качественное культурное пространство для всех жителей? Видите себя во главе команды, способной воплотить амбициозные идеи и привнести свежие взгляды в культурную жизнь города? Ждем вас!» — написал Алексей Костин.


Актуальное

