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Пензу с рабочим визитом посетил глава Ульяновска

09:01 | 05.06.2026 | Политика

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Глава Ульяновска Александр Болдакин посетил Пензу с рабочим визитом в минувший четверг, 4 июня.

Пензу с рабочим визитом посетил глава Ульяновска

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Пензу с рабочим визитом посетил глава города Ульяновска Александр Егорович Болдакин. В мае мы встречались на общем собрании Ассоциации городов Поволжья в Самаре и договорились обмениваться опытом. Вместе с ним приехал и.о. директора МБУ «Дорремстрой» Эдуард Владимирович Чумуркин, чтобы поближе познакомиться с работой нашего «Пензавтодора». Показали гостям автопарк муниципального бюджетного учреждения», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс».

Он добавил, что гости также побывали на асфальтобетонном заводе «Пензавтодора».

«В Ульяновске такого объекта нет. АБЗ дает нам возможность ремонтировать улично-дорожную сеть — собственное производство помогает точно планировать сроки работ и экономить бюджет», — отметил глава Пензы.

По его словам, еще одной точкой маршрута стала набережная в Дальнем Арбеково.

«Новое пространство обустроила строительная группа «Рисан». Александр Егорович высоко оценил пример взаимодействия города и бизнеса, когда социально направленный застройщик создает территорию для досуга и отдыха жителей», — написал Олег Денисов.

«У Пензы и Ульяновска есть еще одна общая черта — оба муниципалитета носят почетное звание «Город трудовой доблести». Вместе с коллегами почтили память тружеников тыла у одноименной стелы и возложили цветы», — сообщил он.

Глава Пензы выразил мнение, что такие визиты полезны обеим сторонам.

«Перенимая лучшие практики, мы делаем свои города комфортнее, современнее и удобнее для людей. Спасибо нашим соседям за интерес и конструктивный диалог. Будем рады новым встречам!» — подчеркнул Олег Денисов.


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