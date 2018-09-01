Митрополит Серафим отмечен грамотой Федора Конюхова Религия

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отмечен почетной грамотой российского путешественника, писателя, художника и священника Федора Конюхова.

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Также награждены пресс-секретарь епархии Наталья Жаркова, индивидуальные предприниматели Александр Богатов, Николай Пашков, Денис Бондаренко, глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, они отмечены за вклад в восстановление храма во имя Феодоровской иконы Божией Матери в селе Николаевке, где был крещен известный путешественник Лаврентий Загоскин.

Иконографический образ Феодоровской Божией Матери восходит к житию христианского святого, великомученика Феодора Стратилата и великомученицы Ирины — небесных покровителей Федора и Ирины Конюховых.

В том числе поэтому известный российский путешественник интересуется историей пензенского храма, который пока находится в руинах. 10 ноября 2017 года в его алтарной части был возведен, а 24 ноября освящен поклонный крест.