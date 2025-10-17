Митрополит Серафим освятил колокол для строящегося храма в Шемышейке Религия

Шемышейка, 17 октября 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения главного колокола для звонницы строящегося храма в честь святителя и чудотворца Николая в рабочем поселке Шемышейка в пятницу, 17 октября.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему сослужили благочинный Шемышейского районного округа игумен Августин (Зайцев), настоятель Никольского храма Шемышейки иерей Александр Рысин, диакон Богдан Яворский.

По окончании чина освящения митрополит Серафим обратился к собравшимся.

«От всего сердца поздравляю вас с этим знаменательным событием, которое станет яркой точкой в завершении воссоздания Никольского храма. Это колокол будет самым большим колоколом храма. И очень важно, что он отлит в память о почивших в ходе специальной военной операции воинах», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, средства на изготовление колокола были собраны активистами в рамках проекта «Благовест во имя воинов», который призван увековечить память о бойцах, погибших во время специальной военной операции. На нем размещена памятная надпись. Матери, жены и дети погибших смогут ударить в колокол, вознося молитву.