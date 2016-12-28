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Мэр Пензы призвал подчиненных чаще ходить пешком

12:10 | 28.12.2016 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил лицам, ответственным за содержание дорог в зимний период, чаще выходить из машин, чтобы иметь возможность на деле оценить качество уборки тротуаров после снегопада.

Мэр Пензы призвал подчиненных чаще ходить пешком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на то, что уборка шла на протяжении всей ночи, выполнена она недостаточно. Работать надо так, чтобы утром людям в глаза было не стыдно смотреть. Жители должны пойти на работу утром по очищенным тротуарам, которые сегодня практически везде завалены снегом. […] Выходите из машин и пройдите ногами по этим улицам. Вы сразу заметите все недостатки», — сказал он.

Мэр отметил, что каждый сотрудник соответствующего ведомства или предприятия должен чувствовать ответственность перед горожанами.

По мнению Виктора Кувайцева, усилия глав администраций районов Пензы также являются недостаточными.

«Утро рабочего дня сотрудники администраций должны начинать с обхода закрепленных территорий, чтобы понимать, где трудятся техника и дворники, а где нет», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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