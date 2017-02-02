Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с годовщиной со дня победы в Сталинградской битве Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с 74-летием со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

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«Во имя независимости и свободы будущих поколений наши солдаты и офицеры 200 дней героически держали оборону Сталинграда. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму враг потерпел жесточайшее поражение и уже не смог восстановить свои силы до конца войны. Вечная память всем тем, кто не вернулся из боя, глубокий почет и уважение ныне живущим участникам битвы», — отметил глава администрации Пензы.

Он также поблагодарил ветеранов, совершивших этот подвиг.

«Низкий поклон вам, честь и слава! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.