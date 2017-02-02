03:12:57 Пятница, 3 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с годовщиной со дня победы в Сталинградской битве

08:52 | 02.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с 74-летием со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с годовщиной со дня победы в Сталинградской битве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во имя независимости и свободы будущих поколений наши солдаты и офицеры 200 дней героически держали оборону Сталинграда. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму враг потерпел жесточайшее поражение и уже не смог восстановить свои силы до конца войны. Вечная память всем тем, кто не вернулся из боя, глубокий почет и уважение ныне живущим участникам битвы», — отметил глава администрации Пензы.

Он также поблагодарил ветеранов, совершивших этот подвиг.

«Низкий поклон вам, честь и слава! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата На пензенском «Вираже» пройдут соревнования по трековым автогонкам
Пензенский студент завоевал «серебро» Всемирной зимней универсиады Под Пензой осужден мужчина, совершивший три кражи и пять угонов
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 135 евро при попытке устроиться сиделкой Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама