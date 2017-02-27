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В Пензе суд выселил мужчину из квартиры после смерти собственника

08:47 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым удовлетворен иск женщины о выселении мужчины, проживающего и зарегистрированного в квартире, перешедшей в ее собственность в связи со смертью предыдущего хозяина.

В Пензе суд выселил мужчину из квартиры после смерти собственника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В иске женщина указала, что ей на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию принадлежит квартира, в которой проживает и зарегистрирован мужчина. Право собственности на жилье истица зарегистрировала в установленном порядке. Ответчик собственником или членом семьи собственника не является. Право пользования квартирой у ответчика прекратилось, вследствие чего он подлежит выселению и снятию с регистрационного учета», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он уточнил, что переход права собственности на жилое помещение к новому собственнику влечет прекращение права пользования им у членов семьи бывшего хозяина.

«Членом семьи нового собственника ответчик не является, поэтому при отсутствии полномочий по пользованию спорной квартирой он подлежит выселению», — добавил собеседник агентства.

По его словам, завещание прежнего хозяина, как и право собственности истца на жилое помещение, никем не оспорены и не признаны недействительными.

«Довод ответчика о том, что данная квартира является его единственным жильем, не имел правового значения для разрешения дела и во внимание не принимался», — пояснил представитель суда.
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