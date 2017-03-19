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Губернатор поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

09:02 | 19.03.2017 | Общество

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 19 марта.

Губернатор поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваша сфера — одна из самых значимых в деле обеспечения жизнедеятельности населения. Вы вносите весомый вклад в дальнейшее развитие социально-экономического потенциала Сурского края, создание комфортных условий труда и быта людей», — отметил глава региона.

Он добавил, что основой достигнутых успехов служат профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к порученному делу, целеустремленность и энергия представителей сферы обслуживания и ЖКХ.

«Уверен, что вы сумеете решить масштабные задачи, направленные на всемерное повышение эффективности вашей деятельности, внедрение современных форм обслуживания и повышение их качества, выйдите на принципиально новый уровень созидательных свершений. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, плодотворной работы на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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